Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: An diesem Wochenende hat die JSG Mansfelder Grund auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage einstecken müssen. Gegen die SG Buna Halle-Neustadt unterlag das Team von Ronny Kühne mit 0:5 (0:2).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 34 Minuten schoss Fabrice Ballhaus das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor – wieder durch Ballhaus (39.) erzielt wurde.

39. Minute: JSG Mansfelder Grund 0:2 im Hintertreffen

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Ballhaus traf in Minute 66 und Lucas Frank Seym in Minute 80. Spielstand 4:0 für die SG Buna Halle-Neustadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Helbra

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 13

Nach wenigen Momenten gelang es Moritz Riethe, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:5 zu erweitern (82.).

Aufstellung und Statistik: JSG Mansfelder Grund – SG Buna Halle-Neustadt

JSG Mansfelder Grund: Wiese – Jalowietzki, Wernicke, Burghardt, Zeuch, Weißenborn, Lange, Göbel, Peuckert (46. Sprenger), Rothe, Janzen (72. Hofmann)

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Solyman (46. Hamo), Vernau, Taher, Ali (46. Wagner), Abdulhamid, Dong, Ivanko, Riethe, Seym, Ballhaus

Tore: 0:1 Fabrice Ballhaus (34.), 0:2 Fabrice Ballhaus (39.), 0:3 Fabrice Ballhaus (66.), 0:4 Lucas Frank Seym (80.), 0:5 Moritz Riethe (82.); Schiedsrichter: Steffen Klaus (Sangerhausen); Zuschauer: 22