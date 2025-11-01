Am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI erreichte der Gastgeber Turbine Halle II gegen den BSV Halle-Ammendorf ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Halle/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen der Turbine Halle II und dem BSV Halle-Ammendorf mit einem Unentschieden.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Maximilian-Elias Pötzsch das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (7.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 10.15 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 8

Turbine Halle II Kopf an Kopf mit BSV Halle-Ammendorf – 1:1 in Minute 30

Das Ergebnis des Spiels war schon in der ersten Spielhälfte entschieden. Der letzte Treffer fiel kurz vor der Pause, als Florian Löser den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Hallenser Team erzielte (30.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der BSV Halle-Ammendorf wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Turbine Halle II beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – BSV Halle-Ammendorf

Turbine Halle II: Nuding – Völker, Fox, Dichtl, Höppner (54. Menzer), Fischer, Alassaf Alasaad, Merschky, Neumann (28. Hoffmann), Förster, Löser

BSV Halle-Ammendorf: Heinicke – Rötzschke, Elsner (68. Bytyqi), Pötzsch, Apelt, Sare, Eitner, Lebenda, Meisel, Winter, Scheller (41. Warnecke)

Tore: 0:1 Maximilian-Elias Pötzsch (7.), 1:1 Florian Löser (30.); Schiedsrichter: Michael Sieger (Halle); Zuschauer: 25