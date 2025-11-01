Am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI erzielte der Gastgeber Turbine Halle II gegen den BSV Halle-Ammendorf ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Halle/MTU. Mit einem Gleichstand sind die Turbine Halle II und der BSV Halle-Ammendorf am Samstag vom Platz gegangen. 25 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2.

Gleich nach Anpfiff schoss Maximilian-Elias Pötzsch das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (7.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 10.15 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 8

Turbine Halle II Kopf an Kopf mit BSV Halle-Ammendorf – 1:1 in Minute 30

Noch in der ersten Halbzeit fiel der finale Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Florian Löser, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Hallenser zu erlangen (30.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der BSV Halle-Ammendorf wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Turbine Halle II beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – BSV Halle-Ammendorf

Turbine Halle II: Nuding – Völker, Fischer, Förster, Merschky, Löser, Fox, Höppner (54. Menzer), Neumann (28. Hoffmann), Dichtl, Alassaf Alasaad

BSV Halle-Ammendorf: Heinicke – Scheller (41. Warnecke), Meisel, Lebenda, Eitner, Sare, Elsner (68. Bytyqi), Pötzsch, Rötzschke, Apelt, Winter

Tore: 0:1 Maximilian-Elias Pötzsch (7.), 1:1 Florian Löser (30.); Schiedsrichter: Michael Sieger (Halle); Zuschauer: 25