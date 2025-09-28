Für den Gastgeber Turbine Halle II endete das Spiel gegen die JSG Halle Nord am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI mit einer 1:1 (1:0)-Punkteteilung.

Halle/MTU. Mit einem Unentschieden sind die Turbine Halle II und die JSG Halle Nord am Sonntag auseinander gegangen. 25 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 1.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 31 Minuten schoss Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Turbine Halle II und JSG Halle Nord – 1:1 in Minute 56

Das rettende Tor für die JSG Halle Nord fiel elf Minuten nach der Halbzeitpause, als Anton Renneberg den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das JSGer Team errang (56.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die JSG Halle Nord wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Turbine Halle II beendeten die Partie mit drei Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – JSG Halle Nord

Turbine Halle II: Nuding – Neumann, Völker, Heidelberger, Dichtl, Marusych (57. Marzodko), Förster, Runge, Höppner (46. Kerscher), Nwanevu, Herz (36. Nwancha)

JSG Halle Nord: Meisterknecht – Hapke (32. Meisterknecht), Hengmith (21. Simmert), Marks, Heumann, Wiesen, Dreier, Lehmann, Renneberg, Liehmann (57. Eichhorn), Machatsch

Tore: 1:0 Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu (31.), 1:1 Anton Renneberg (56.); Schiedsrichter: Jannis Oude Hengel (Halle); Zuschauer: 25