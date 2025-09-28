Für den Gastgeber Turbine Halle II endete das Duell mit der JSG Halle Nord am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI mit einer 1:1 (1:0)-Punkteteilung.

Halle/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen Turbine Halle II und JSG Halle Nord ist auf Augenhöhe geendet.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 31 Minuten schoss Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Turbine Halle II Kopf an Kopf mit JSG Halle Nord – 1:1 in Minute 56

Das rettende Tor für die JSG Halle Nord fiel elf Minuten nach der Pause, als Anton Renneberg den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das JSGer Team erzielte (56.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die JSG Halle Nord wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Turbine Halle II beendeten die Partie mit drei Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – JSG Halle Nord

Turbine Halle II: Nuding – Höppner (46. Kerscher), Neumann, Nwanevu, Runge, Marusych (57. Marzodko), Heidelberger, Völker, Förster, Dichtl, Herz (36. Nwancha)

JSG Halle Nord: Meisterknecht – Liehmann (57. Eichhorn), Wiesen, Heumann, Machatsch, Hengmith (21. Simmert), Dreier, Renneberg, Hapke (32. Meisterknecht), Marks, Lehmann

Tore: 1:0 Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu (31.), 1:1 Anton Renneberg (56.); Schiedsrichter: Jannis Oude Hengel (Halle); Zuschauer: 25