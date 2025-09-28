Ein 1:1 (1:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Turbine Halle II und JSG Halle Nord am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI.

Halle/MTU. Am Sonntag endete das Spiel zwischen der Turbine Halle II und der JSG Halle Nord mit einem Remis.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 31 Minuten schoss Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

1:1 Ausgleich im Spiel Turbine Halle II gegen JSG Halle Nord – Minute 56

In Minute 56 fiel der finale Treffer der Partie. Elf Minuten nach der Pause gelang es Anton Renneberg, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die JSGer zu erreichen (56.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die JSG Halle Nord wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Turbine Halle II beendeten die Partie mit drei Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – JSG Halle Nord

Turbine Halle II: Nuding – Völker, Herz (36. Nwancha), Marusych (57. Marzodko), Höppner (46. Kerscher), Dichtl, Heidelberger, Runge, Neumann, Förster, Nwanevu

JSG Halle Nord: Meisterknecht – Machatsch, Hengmith (21. Simmert), Marks, Lehmann, Wiesen, Heumann, Liehmann (57. Eichhorn), Hapke (32. Meisterknecht), Renneberg, Dreier

Tore: 1:0 Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu (31.), 1:1 Anton Renneberg (56.); Schiedsrichter: Jannis Oude Hengel (Halle); Zuschauer: 25