Für den Gastgeber Turbine Halle II endete das Spiel gegen den BSV Halle-Ammendorf am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI mit einer 1:1 (1:1)-Punkteteilung.

Halle/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen der Turbine Halle II und dem BSV Halle-Ammendorf mit einem Unentschieden.

Gleich nach dem Anstoß schoss Maximilian-Elias Pötzsch das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (7.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 10.15 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 8

Turbine Halle II und BSV Halle-Ammendorf – 1:1 in Minute 30

Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Florian Löser (Halle) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Halle erlangen (30.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der BSV Halle-Ammendorf wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Turbine Halle II beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – BSV Halle-Ammendorf

Turbine Halle II: Nuding – Löser, Fischer, Höppner (54. Menzer), Fox, Dichtl, Alassaf Alasaad, Förster, Völker, Neumann (28. Hoffmann), Merschky

BSV Halle-Ammendorf: Heinicke – Elsner (68. Bytyqi), Sare, Rötzschke, Pötzsch, Meisel, Eitner, Lebenda, Winter, Scheller (41. Warnecke), Apelt

Tore: 0:1 Maximilian-Elias Pötzsch (7.), 1:1 Florian Löser (30.); Schiedsrichter: Michael Sieger (Halle); Zuschauer: 25