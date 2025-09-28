Ergebnis 6. Spieltag 1:1 – Unentschieden zwischen Turbine Halle II und JSG Halle Nord
Ein 1:1 (1:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von Turbine Halle II und JSG Halle Nord am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI.
Halle/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von Turbine Halle II und JSG Halle Nord ist auf Augenhöhe geendet.
Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu (Turbine Halle II) netzte nach 31 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr
- Austragungsort: Halle
- Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI
- Spieltag: 6
56. Minute Turbine Halle II gleichauf mit JSG Halle Nord – 1:1
In Minute 56 fiel der finale Treffer der Partie. Elf Minuten nach der Pause gelang es Anton Renneberg, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die JSGer zu erlangen (56.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die JSG Halle Nord wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Turbine Halle II beendeten die Partie mit drei Gelben Karten.
Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – JSG Halle Nord
Turbine Halle II: Nuding – Marusych (57. Marzodko), Herz (36. Nwancha), Höppner (46. Kerscher), Runge, Völker, Neumann, Heidelberger, Nwanevu, Dichtl, Förster
JSG Halle Nord: Meisterknecht – Hapke (32. Meisterknecht), Renneberg, Dreier, Lehmann, Hengmith (21. Simmert), Liehmann (57. Eichhorn), Marks, Wiesen, Heumann, Machatsch
Tore: 1:0 Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu (31.), 1:1 Anton Renneberg (56.); Schiedsrichter: Jannis Oude Hengel (Halle); Zuschauer: 25