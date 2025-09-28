Ein 1:1 (1:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von Turbine Halle II und JSG Halle Nord am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI.

Halle/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von Turbine Halle II und JSG Halle Nord ist auf Augenhöhe geendet.

Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu (Turbine Halle II) netzte nach 31 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

56. Minute Turbine Halle II gleichauf mit JSG Halle Nord – 1:1

In Minute 56 fiel der finale Treffer der Partie. Elf Minuten nach der Pause gelang es Anton Renneberg, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die JSGer zu erlangen (56.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die JSG Halle Nord wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Turbine Halle II beendeten die Partie mit drei Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – JSG Halle Nord

Turbine Halle II: Nuding – Marusych (57. Marzodko), Herz (36. Nwancha), Höppner (46. Kerscher), Runge, Völker, Neumann, Heidelberger, Nwanevu, Dichtl, Förster

JSG Halle Nord: Meisterknecht – Hapke (32. Meisterknecht), Renneberg, Dreier, Lehmann, Hengmith (21. Simmert), Liehmann (57. Eichhorn), Marks, Wiesen, Heumann, Machatsch

Tore: 1:0 Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu (31.), 1:1 Anton Renneberg (56.); Schiedsrichter: Jannis Oude Hengel (Halle); Zuschauer: 25