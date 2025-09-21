Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Der Heimbonus half der JSG Mansfelder Grund am Sonntag nicht, als sie sich vor 35 Fans mit 1:3 (1:1) gegen die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) geschlagen geben musste.

1:3 – JSG Mansfelder Grund verliert auf dem heimischen Platz klar gegen JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

Helbra/MTU. Die Partie zwischen der JSG Mansfelder Grund und der JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Kontrahenten auf und entschieden das Match am Ende mit 1:3 (1:1) für sich.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Noah Pepe Weißenborn das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Justin Schmidt (26.) erzielt wurde.

1:1 für JSG Mansfelder Grund und JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – 26. Minute

Unentschieden. JSGs Chris Thiede konnte seinem Team in Minute 78 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Helbra

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Nur eine Minute vor Spielende gelang es Tim Theuring, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 zu festigen (89.).

Aufstellung und Statistik: JSG Mansfelder Grund – JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

JSG Mansfelder Grund: Schlolaut – Wilfling (86. Hofmann), Jalowietzki, Lischka, Weißenborn, Göbel (63. Janzen), Swierzy, Wiese, Rothe, Apel (84. Sprenger), Zeuch

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Brach (46. Zabel), Schmidt, Ruß (57. Von Rauchhaupt), Thiede, Geier, Theuring, Siebert, Valentin, Hattwig, Ebert

Tore: 1:0 Noah Pepe Weißenborn (24.), 1:1 Justin Schmidt (26.), 1:2 Chris Thiede (78.), 1:3 Tim Theuring (89.); Schiedsrichter: Tobias Kuhnert (Brücken-Hackpfüffel); Zuschauer: 35