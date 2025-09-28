Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI erreichte der Gastgeber JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) gegen den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) ein 2:2 (0:1)-Unentschieden.

Wettin-Löbejün/MTU. Am Sonntag haben sich die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) und der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (0:1).

Es waren schon 33 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Tony Rosenheinrich mit einem Strafstoß für Nietleben traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor konnten die JSGer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Chris Thiede den Ball ins Netz.

50. Minute JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) und Nietlebener SV Askania 09 (Flex) im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. JSGs Till Krüger konnte seinem Team in Minute 80 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wettin-Löbejün

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

In der Nachspielzeit nutzte der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Rosenheinrich (Nietleben) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Nietleben erreichen (90.+2). In Spielminute 94 handelte sich der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Brach (10. Zabel), Valentin, Störmer, Theuring (46. Geier), Schmidt (35. Kinkal), Krüger, Thiede, Siebert, Härzer, Ruß

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Neutag, Seidel, Ruppe, Wonnay, Thiele (23. Tröger), Schütze, Schröder, Preuß, Rosenheinrich, Wendt (70. Alali)

Tore: 0:1 Tony Rosenheinrich (33.), 1:1 Chris Thiede (50.), 2:1 Till Krüger (80.), 2:2 Tony Rosenheinrich (90.+2); Schiedsrichter: Enrico Betke (Petersberg); Zuschauer: 35