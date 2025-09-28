Für den Gastgeber JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) endete das Duell mit dem Nietlebener SV Askania 09 (Flex) am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI mit einer 2:2 (0:1)-Punkteteilung.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Tony Rosenheinrich mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor konnten die JSGer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Chris Thiede den Ball ins Netz.

Unentschieden. JSGs Till Krüger konnte seinem Team in Minute 80 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wettin-Löbejün

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

In der Nachspielzeit nutzte der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Rosenheinrich (Nietleben) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Nietleben erlangen (90.+2). In Spielminute 94 handelte sich der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Valentin, Theuring (46. Geier), Brach (10. Zabel), Ruß, Thiede, Krüger, Siebert, Schmidt (35. Kinkal), Störmer, Härzer

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Wendt (70. Alali), Seidel, Schröder, Preuß, Schütze, Wonnay, Thiele (23. Tröger), Neutag, Rosenheinrich, Ruppe

Tore: 0:1 Tony Rosenheinrich (33.), 1:1 Chris Thiede (50.), 2:1 Till Krüger (80.), 2:2 Tony Rosenheinrich (90.+2); Schiedsrichter: Enrico Betke (Petersberg); Zuschauer: 35