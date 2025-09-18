Am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI durfte sich der BSV Halle-Ammendorf vor 45 Zuschauern über einen soliden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) freuen.

Halle/MTU. Am Sonntag konnte das Publikum im Stadion der Waggonbauer eine erfolgreiche Heimpartie verfolgen. Die Hallenser gewannen souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Nietleben.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Sean-Anthony Apelt für Halle-Ammendorf traf und nach nur sechs Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der BSV Halle-Ammendorf kassierte einmal Gelb (10.). Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Lucas Brüske. Das zweite Tor konnten die Hallenser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Erneut setzte Apelt den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 4

Minute 48: BSV Halle-Ammendorf vorne dank Doppelpack von Sean-Anthony Apelt – 2:0

In Minute 69 fiel der finale Treffer der Partie. 24 Minuten nach der Pause gelang es Maximilian-Elias Pötzsch, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 auszubauen (69.).

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

BSV Halle-Ammendorf: Liebig – Pötzsch, Elsner, Metzler, Meisel, Winter, Eitner, Rötzschke, Apelt

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Silber, Blautzik, Rosenheinrich, Möhwald, Neutag, Kappen, Preuß, Wendt

Tore: 1:0 Sean-Anthony Apelt (6.), 2:0 Sean-Anthony Apelt (48.), 3:0 Maximilian-Elias Pötzsch (69.); Schiedsrichter: Felix Bartel (Merseburg); Zuschauer: 45