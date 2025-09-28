Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Mit einem überzeugenden 4:0 (1:0) ging der MSV Eisleben von Trainer Steffen Bormann aus dem Spiel mit dem SV Blau-Weiß Dölau vom Platz.

Eisleben/MTU. Die 25 Besucher auf dem Städtischer Sportplatz Pl.2 haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Eisleber schlugen das Team aus Dölau mit 4:0 (1:0) deutlich.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Steffen Bormann vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Yannik Rische das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (44.). In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der MSV Eisleben musste einmal Gelb hinnehmen (77.). Die Eisleber legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Ben Kaiser der Torschütze (80.).

80. Minute: MSV Eisleben liegt mit 2:0 vorne

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau e.V. musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Eisleber brach nicht ab. Minute 86: Eisleben traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Rische ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Jeremy Engel den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 erweiterte (90.). Damit war der Triumph der Eisleber gesichert. Die Eisleber haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – SV Blau-Weiß Dölau

MSV Eisleben: Bock – Rische, L. Schmidt (46. Raman), Wiegand (69. A. Schmidt), Markou (86. Al Khalaif), Engel, Dubova (46. Neugebauer), Ebert, Kaiser, Beese (86. Flemming), Haase

SV Blau-Weiß Dölau: – Ecke, (82. Rammelt), (86. Riedel), (73. Khalel), Junghahn, Mann, Tyfko (53. Klein), Kaplanidis (83. Junghardt)

Tore: 1:0 Yannik Rische (44.), 2:0 Ben Kaiser (80.), 3:0 Yannik Rische (86.), 4:0 Jeremy Engel (90.); Schiedsrichter: Tobias Kuhnert (Brücken-Hackpfüffel); Zuschauer: 25