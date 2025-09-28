Der MSV Eisleben unter Leitung von Coach Steffen Bormann feierte ein deutliches Ergebnis über den SV Blau-Weiß Dölau mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI-Partie.

Eisleben/MTU. Die 25 Besucher auf dem Städtischer Sportplatz Pl.2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Eisleber schlugen die Gäste aus Dölau mit 4:0 (1:0) deutlich.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Steffen Bormann am Ende der ersten Halbzeit, als Yannik Rische für Eisleben traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 44 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der MSV Eisleben kassierte einmal Gelb (77.). Die Eisleber legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Ben Kaiser der Torschütze (80.).

Minute 80: MSV Eisleben mit 2:0 Vorsprung

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau e.V. musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 86: Eisleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Rische ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Unmittelbar darauf gelang es Jeremy Engel, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 zu festigen (90.). Der MSV Eisleben hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – SV Blau-Weiß Dölau

MSV Eisleben: Bock – Wiegand (69. A. Schmidt), Rische, Markou (86. Al Khalaif), Kaiser, Engel, Haase, L. Schmidt (46. Raman), Beese (86. Flemming), Dubova (46. Neugebauer), Ebert

SV Blau-Weiß Dölau: – (86. Riedel), (73. Khalel), Junghahn, Mann, Tyfko (53. Klein), Kaplanidis (83. Junghardt), Ecke, (82. Rammelt)

Tore: 1:0 Yannik Rische (44.), 2:0 Ben Kaiser (80.), 3:0 Yannik Rische (86.), 4:0 Jeremy Engel (90.); Schiedsrichter: Tobias Kuhnert (Brücken-Hackpfüffel); Zuschauer: 25