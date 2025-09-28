Der MSV Eisleben unter Leitung von Trainer Steffen Bormann feierte ein deutliches Ergebnis über den SV Blau-Weiß Dölau mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI-Partie.

Eisleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 25 Besuchern auf dem Städtischer Sportplatz Pl.2 geboten. Die Eisleber waren den Gästen aus Dölau mit 4:0 (1:0) deutlich überlegen.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Steffen Bormann, als Yannik Rische für Eisleben traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 44 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der MSV Eisleben steckte einmal Gelb ein (77.). Die Eisleber legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Ben Kaiser der Torschütze (80.).

Minute 80: MSV Eisleben baut Führung auf 2:0 aus

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau e.V. steckte jetzt einmal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 86: Eisleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Rische ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Nur kurz darauf gelang es Jeremy Engel, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:0 zu festigen (90.). Der MSV Eisleben hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – SV Blau-Weiß Dölau

MSV Eisleben: Bock – Engel, Rische, Dubova (46. Neugebauer), Kaiser, Beese (86. Flemming), Haase, Markou (86. Al Khalaif), Ebert, L. Schmidt (46. Raman), Wiegand (69. A. Schmidt)

SV Blau-Weiß Dölau: – Ecke, Junghahn, Kaplanidis (83. Junghardt), (73. Khalel), Tyfko (53. Klein), (82. Rammelt), (86. Riedel), Mann

Tore: 1:0 Yannik Rische (44.), 2:0 Ben Kaiser (80.), 3:0 Yannik Rische (86.), 4:0 Jeremy Engel (90.); Schiedsrichter: Tobias Kuhnert (Brücken-Hackpfüffel); Zuschauer: 25