Einen herausragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI errangen Steffen Bormann und sein Team MSV Eisleben gegen den SV Blau-Weiß Dölau – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (1:0) wider.

Eisleben/MTU. Die 25 Besucher auf dem Städtischer Sportplatz Pl.2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Eisleber schlugen die Gäste aus Dölau mit 4:0 (1:0) deutlich.

Yannik Rische (MSV Eisleben) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 44, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der MSV Eisleben musste einmal Gelb hinnehmen (77.). Das zweite Tor konnten die Eisleber in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Ben Kaiser den Ball ins Netz.

Minute 80: MSV Eisleben baut Führung auf 2:0 aus

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau e.V. steckte jetzt einmal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 86: Eisleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Rische ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Nur kurz darauf gelang es Jeremy Engel, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 auszubauen (90.). Die Eisleber haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – SV Blau-Weiß Dölau

MSV Eisleben: Bock – Kaiser, Beese (86. Flemming), Engel, Ebert, Haase, Markou (86. Al Khalaif), Dubova (46. Neugebauer), Rische, Wiegand (69. A. Schmidt), L. Schmidt (46. Raman)

SV Blau-Weiß Dölau: – Mann, Junghahn, Kaplanidis (83. Junghardt), Tyfko (53. Klein), (73. Khalel), Ecke, (86. Riedel), (82. Rammelt)

Tore: 1:0 Yannik Rische (44.), 2:0 Ben Kaiser (80.), 3:0 Yannik Rische (86.), 4:0 Jeremy Engel (90.); Schiedsrichter: Tobias Kuhnert (Brücken-Hackpfüffel); Zuschauer: 25