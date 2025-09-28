Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Mit einem beeindruckenden 4:0 (1:0) ging der MSV Eisleben von Coach Steffen Bormann aus dem Spiel mit dem SV Blau-Weiß Dölau vom Platz.

Eisleben/MTU. Die 25 Besucher auf dem Städtischer Sportplatz Pl.2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Eisleber besiegten das Team aus Dölau mit 4:0 (1:0) deutlich.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Steffen Bormann vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Yannik Rische das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (44.). In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der MSV Eisleben steckte einmal Gelb ein (77.). In der zweiten Halbzeit setzte Eisleben noch einen drauf: In Minute 80 wurde das zweite Tor durch Ben Kaiser erzielt.

2:0 Vorsprung für MSV Eisleben – Minute 80

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau e.V. steckte jetzt einmal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 86: Eisleben traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Rische ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Nach wenigen Momenten gelang es Jeremy Engel, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 zu festigen (90.). Der MSV Eisleben sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – SV Blau-Weiß Dölau

MSV Eisleben: Bock – Haase, Ebert, Beese (86. Flemming), Markou (86. Al Khalaif), L. Schmidt (46. Raman), Dubova (46. Neugebauer), Rische, Engel, Kaiser, Wiegand (69. A. Schmidt)

SV Blau-Weiß Dölau: – (82. Rammelt), Tyfko (53. Klein), (86. Riedel), Junghahn, (73. Khalel), Mann, Kaplanidis (83. Junghardt), Ecke

Tore: 1:0 Yannik Rische (44.), 2:0 Ben Kaiser (80.), 3:0 Yannik Rische (86.), 4:0 Jeremy Engel (90.); Schiedsrichter: Tobias Kuhnert (Brücken-Hackpfüffel); Zuschauer: 25