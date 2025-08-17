Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI konnte sich der MSV Eisleben vor 35 Fußballfans über einen soliden 4:1 (1:0)-Erfolg gegen den BSV Halle-Ammendorf freuen.

Es waren bereits 26 Minuten des Spiels vergangen, als Leandros Paris Markou für Eisleben traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Hallenser revanchieren: In Minute 48 wurde das Gegentor durch Abdoul Latife Lebenda erzielt.

John Beese traf für Eisleben in Minute 52 und Lennox Schmidt in Minute 64. Spielstand 3:1 für den MSV Eisleben.

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

31 Minuten nach der Pause konnte Yannik Rische (Eisleben) den Ball über die Linie bringen (76.). Mit 4:1 verließen die Eisleber den Platz als Sieger. Die Gegner vom BSV Halle-Ammendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Eisleber sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – BSV Halle-Ammendorf

MSV Eisleben: Knieriem – Ebert, Beese (85. Rüstenberg), Haase, Neugebauer, Wiegand (71. Dubova), Engel (79. Flemming), L. Schmidt, Markou, A. Schmidt (76. Fischer), Rische

BSV Halle-Ammendorf: Bytyqi – Warnecke (46. Lebenda), Pötzsch, Apelt, Müller (79. Sare), Winter, Scheller, Eitner, Elsner, Metzler, Schwabach (46. Heinicke)

Tore: 1:0 Leandros Paris Markou (26.), 1:1 Abdoul Latife Lebenda (48.), 2:1 John Beese (52.), 3:1 Lennox Schmidt (64.), 4:1 Yannik Rische (76.); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Zuschauer: 35