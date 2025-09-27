Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI durfte sich die SG Wippertal (flex) vor 36 Zuschauern über einen soliden 5:3 (3:1)-Sieg gegen den Reideburger SV freuen.

Mansfeld/MTU. Die SG Wippertal (flex) und der Reideburger SV haben sich am Samstag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 5:3 (3:1).

Julius Randhahn (SG Wippertal e.V. (flex)) netzte nur drei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Mansfelder waren aber noch nicht fertig: In Minute 21 wurde ein weiteres Tor via Strafstoß erzielt – wieder durch Randhahn.

Julius Randhahn kickt SG Wippertal (flex) in 2:0-Führung – Minute 21

Dann verbuchten die Mansfelder noch einen Erfolg. Julius Randhahn versenkte den Ball in Minute 43 noch einmal. Dann kamen die zurückliegenden Hallenser schließlich auch mal zum Zug: Max Mücke versenkte den Ball in der zweiten Nachspielminute der ersten Halbzeit per Strafstoß, gefolgt von (50.). Eine wirkliche Bedrohung erwuchs den Mansfeldern daraus nicht. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Randhahn traf in Spielminute 54 noch einmal. Die Hallenser blieben ihnen auf den Fersen. Mücke schoss und traf in Spielminute 59 ein weiteres Mal. Spielstand 4:3 für die SG Wippertal (flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Mansfeld

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Am Ende der Partie sollte es der SG Wippertal (flex) noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Gordon Kindeleit den Ball über die Torlinie bugsierte (90.+4). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Mansfelder aber nicht mehr ausgleichen. In Spielminute 94 handelte sich der Reideburger SV noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die Mansfelder haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Wippertal (flex) – Reideburger SV

SG Wippertal (flex): Danielzyk – Porth, Randhahn, Apelt, Vondran (46. Hedlich), Kindeleit, Sturm, Kaiser, Schinke (66. Heidler)

Reideburger SV: Schindler – Fränzel (21. Reiss), Köhler, Drüppel (29. Bismark), Scholz (21. Witt), Mücke, Schaaff, Henze

Tore: 1:0 Julius Randhahn (3.), 2:0 Julius Randhahn (21.), 3:0 Julius Randhahn (43.), 3:1 Max Mücke (45.+2), 3:2 (50.), 4:2 Julius Randhahn (54.), 4:3 Max Mücke (59.), 5:3 Gordon Kindeleit (90.+4); Schiedsrichter: Alexander Kern (Arnstein / OT Arnstedt); Zuschauer: 36