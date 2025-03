Landsberg/MTU. Sechsmal hat die JSG Brachstedt/Oppin am Sonntag gegen die Gäste eingenetzt. 6:1 (4:1) für die Spieler der JSG Brachstedt/Oppin.

Maximilian Weidinger (JSG Brachstedt/Oppin) netzte nur acht Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor – wieder durch Weidinger (15.) erzielt wurde.

Maximilian Weidinger kickt JSG Brachstedt/Oppin in 2:0-Führung – Minute 15

Es lief nicht gut für die JSG Roßla/Berga/Brücken (Flex). In Minute 16 gelang es Spieler Nummer 8 noch, die Ehre der JSGer zu retten, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Tom Bengelsdorf traf für JSG in Minute 27, Moritz Hirschel in Minute 37 und Maximilian Weidinger in Minute 79. Spielstand 5:1 für die JSG Brachstedt/Oppin.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 11

Nur zwei Spielminuten später konnte Bengelsdorf (JSG) den Ball erneut über die Linie bringen (81.). Mit 6:1 gingen die JSGer als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: JSG Brachstedt/Oppin – JSG Roßla/Berga/Brücken (Flex)

JSG Brachstedt/Oppin: Brückner – Schroeder, Einenkel, Gloistein (31. Grosch), Gauck, Weidinger (82. Hellie), Thürer (31. Hirschel), Bengelsdorf (82. Kral), Hildebrand

JSG Roßla/Berga/Brücken (Flex): Schneider – Ermisch, Dittrich, Apel, Hilpert, Heilek, Wagner (21. Krause), Meier, Freitag

Tore: 1:0 Maximilian Weidinger (8.), 2:0 Maximilian Weidinger (15.), 2:1 Lenny Luc Freitag (16.), 3:1 Tom Bengelsdorf (27.), 4:1 Moritz Hirschel (37.), 5:1 Maximilian Weidinger (79.), 6:1 Tom Bengelsdorf (81.); Schiedsrichter: Rainer Zörner (Halle); Zuschauer: 33