Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Mit einem unfassbaren 7:1 (3:1) fegte das Team der SG Einheit Halle (Flex) die JSG Mansfelder Grund am Sonntag vom Platz.

Halle/MTU. 7:1 (3:1) in Halle: Ganze sieben Bälle hat das Team von Florian Saal, die SG Einheit Halle (Flex), am Sonntag im Tor der Gäste aus JSG untergebracht.

Ucheckukwu Francis Onoharigho (SG Einheit Halle (Flex)) netzte nur neun Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Hallenser konterten kurz darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Noah Pepe Weißenborn der Torschütze (18.).

1:1 für SG Einheit Halle (Flex) und JSG Mansfelder Grund – 18. Minute

Fünf mal mussten die JSGer im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite. Spielstand 6:1 für die SG Einheit Halle (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Die JSG Mansfelder Grund musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Henry Andreas Pratzer, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 7:1 zu festigen (90.+3).

Aufstellung und Statistik: SG Einheit Halle (Flex) – JSG Mansfelder Grund

SG Einheit Halle (Flex): Pratzer – B. Müller, Efionayi Efe, Onoharigho, Sharka (46. Hein), Wessely (70. Schäfer), Barrot, L. Müller (23. Michels), Ahmadi, Yildiz

JSG Mansfelder Grund: Wiese – Wilfling, Lischka (21. Hofmann), Göbel, Zeuch, Apel, Schlolaut, Weißenborn, Sprenger, Peuckert, Jalowietzki

Tore: 1:0 Ucheckukwu Francis Onoharigho (9.), 1:1 Noah Pepe Weißenborn (18.), 2:1 Mika Wessely (23.), 3:1 Elias Michels (25.), 4:1 Ucheckukwu Francis Onoharigho (57.), 5:1 Ucheckukwu Francis Onoharigho (69.), 6:1 Elias Michels (81.), 7:1 Henry Andreas Pratzer (90.+3); Schiedsrichter: Raoul Ludwig (Halle); Zuschauer: 15