Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Mit einem unfassbaren 7:1 (3:1) fegte das Team der SG Einheit Halle (Flex) die JSG Mansfelder Grund am Sonntag vom Platz.

Halle/MTU. Die Hallenser haben am Sonntag dem Gegner aus JSG ganze sieben Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 7:1 (3:1) gingen sie vom Platz.

Gleich nach Spielstart schoss Ucheckukwu Francis Onoharigho das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (9.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Noah Pepe Weißenborn (18.) erzielt wurde.

SG Einheit Halle (Flex) Kopf an Kopf mit JSG Mansfelder Grund – 1:1 in Minute 18

Fünf mal mussten die JSGer im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite. Spielstand 6:1 für die SG Einheit Halle (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Die JSG Mansfelder Grund musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Henry Andreas Pratzer, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 7:1 zu festigen (90.+3).

Aufstellung und Statistik: SG Einheit Halle (Flex) – JSG Mansfelder Grund

SG Einheit Halle (Flex): Pratzer – Barrot, Ahmadi, B. Müller, Yildiz, L. Müller (23. Michels), Efionayi Efe, Wessely (70. Schäfer), Onoharigho, Sharka (46. Hein)

JSG Mansfelder Grund: Wiese – Schlolaut, Sprenger, Göbel, Lischka (21. Hofmann), Jalowietzki, Peuckert, Zeuch, Wilfling, Apel, Weißenborn

Tore: 1:0 Ucheckukwu Francis Onoharigho (9.), 1:1 Noah Pepe Weißenborn (18.), 2:1 Mika Wessely (23.), 3:1 Elias Michels (25.), 4:1 Ucheckukwu Francis Onoharigho (57.), 5:1 Ucheckukwu Francis Onoharigho (69.), 6:1 Elias Michels (81.), 7:1 Henry Andreas Pratzer (90.+3); Schiedsrichter: Raoul Ludwig (Halle); Zuschauer: 15