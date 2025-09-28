Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI erreichte der Heimverein JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) gegen den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) ein 2:2 (0:1)-Unentschieden.

Wettin-Löbejün/MTU. Nach einem aufregenden Duell haben sich die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) und der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) am Sonntag 2:2 (0:1) getrennt.

Tony Rosenheinrich (Nietlebener SV Askania 09 (Flex)) netzte nach 33 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die JSGer revanchieren: In Minute 50 wurde das Gegentor durch Chris Thiede erzielt.

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) und Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – 1:1 in Minute 50

Unentschieden. JSGs Till Krüger konnte seinem Team in Minute 80 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wettin-Löbejün

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

In der Nachspielzeit nutzte der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Rosenheinrich (Nietleben) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Nietleben erzielen (90.+2). In Spielminute 94 handelte sich der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die JSGer sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Schmidt (35. Kinkal), Theuring (46. Geier), Krüger, Störmer, Valentin, Thiede, Ruß, Brach (10. Zabel), Härzer, Siebert

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Preuß, Schröder, Thiele (23. Tröger), Wonnay, Schütze, Ruppe, Seidel, Neutag, Rosenheinrich, Wendt (70. Alali)

Tore: 0:1 Tony Rosenheinrich (33.), 1:1 Chris Thiede (50.), 2:1 Till Krüger (80.), 2:2 Tony Rosenheinrich (90.+2); Schiedsrichter: Enrico Betke (Petersberg); Zuschauer: 35