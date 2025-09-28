Ein 2:2 (0:1)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) und Nietlebener SV Askania 09 (Flex) am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI.

Wettin-Löbejün/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) und der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) am Sonntag 2:2 (0:1) getrennt.

Es waren schon 33 Minuten des Spiels vergangen, als Tony Rosenheinrich mit einem Strafstoß für Nietleben traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die JSGer revanchieren: In Minute 50 wurde das Gegentor durch Chris Thiede erzielt.

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) Kopf an Kopf mit Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – 1:1 in Minute 50

Unentschieden. JSGs Till Krüger konnte seinem Team in Minute 80 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wettin-Löbejün

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Am Ende des Duells sollte es dem Nietlebener SV Askania 09 (Flex) noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Rosenheinrich den Ball erneut aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Hallenser Team erzielte (90.+2). In Spielminute 94 handelte sich der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Brach (10. Zabel), Ruß, Krüger, Schmidt (35. Kinkal), Härzer, Siebert, Valentin, Störmer, Thiede, Theuring (46. Geier)

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Rosenheinrich, Thiele (23. Tröger), Ruppe, Schütze, Schröder, Seidel, Neutag, Wonnay, Wendt (70. Alali), Preuß

Tore: 0:1 Tony Rosenheinrich (33.), 1:1 Chris Thiede (50.), 2:1 Till Krüger (80.), 2:2 Tony Rosenheinrich (90.+2); Schiedsrichter: Enrico Betke (Petersberg); Zuschauer: 35