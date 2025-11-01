Am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI erreichte der Heimverein Turbine Halle II gegen den BSV Halle-Ammendorf ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Halle/MTU. Mit einem Unentschieden sind die Turbine Halle II und der BSV Halle-Ammendorf am Samstag auseinander gegangen. 25 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2.

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Maximilian-Elias Pötzsch für Halle-Ammendorf traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 10.15 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 8

30. Minute Turbine Halle II gleichauf mit BSV Halle-Ammendorf – 1:1

Der Ausgang des Matches ist schon in der ersten Halbzeit klar. Der letzte Treffer fiel kurz vor dem Seitenwechsel, als Florian Löser den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Hallenser Team errang (30.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der BSV Halle-Ammendorf wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Turbine Halle II beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – BSV Halle-Ammendorf

Turbine Halle II: Nuding – Merschky, Dichtl, Löser, Neumann (28. Hoffmann), Alassaf Alasaad, Höppner (54. Menzer), Fischer, Fox, Förster, Völker

BSV Halle-Ammendorf: Heinicke – Rötzschke, Winter, Meisel, Apelt, Elsner (68. Bytyqi), Pötzsch, Sare, Scheller (41. Warnecke), Eitner, Lebenda

Tore: 0:1 Maximilian-Elias Pötzsch (7.), 1:1 Florian Löser (30.); Schiedsrichter: Michael Sieger (Halle); Zuschauer: 25