Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI erzielte der Gastgeber Turbine Halle II gegen die JSG Halle Nord ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Halle/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen Turbine Halle II und JSG Halle Nord ist gleichauf geendet.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 31 Minuten schoss Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

56. Minute Turbine Halle II gleichauf mit JSG Halle Nord – 1:1

Elf Minuten nach der Pause konnte Anton Renneberg (JSG) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für JSG erreichen (56.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die JSG Halle Nord wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Turbine Halle II beendeten die Partie mit drei Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – JSG Halle Nord

Turbine Halle II: Nuding – Dichtl, Marusych (57. Marzodko), Höppner (46. Kerscher), Förster, Runge, Heidelberger, Neumann, Völker, Nwanevu, Herz (36. Nwancha)

JSG Halle Nord: Meisterknecht – Heumann, Dreier, Machatsch, Renneberg, Hapke (32. Meisterknecht), Lehmann, Wiesen, Liehmann (57. Eichhorn), Hengmith (21. Simmert), Marks

Tore: 1:0 Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu (31.), 1:1 Anton Renneberg (56.); Schiedsrichter: Jannis Oude Hengel (Halle); Zuschauer: 25