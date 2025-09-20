Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI: Mit einem haushohen Endstand von 0:7 (0:3) verließ die JSG Halle Nord am Samstag den Sportplatz Seeben in Halle. Der BSV Halle-Ammendorf fuhr siegreich nach Hause.

Halle/MTU. Die 30 Beobachter auf dem Sportplatz Seeben haben am Samstag ein wahres Debakel erlebt, als der Gastgeber JSG Halle Nord ein ernüchterndes 0:7 (0:3) hinnehmen musste.

Dustin Scheller (BSV Halle-Ammendorf) netzte elf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Lias Noah Eitner den Ball ins Netz.

36. Minute: JSG Halle Nord mit 0:2 im Rückstand

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Elias Meisel traf in Minute 44, Lukas Rötzschke in Minute 51 und Sean-Anthony Apelt zweimal in Minute 55 und 69. Spielstand 6:0 für den BSV Halle-Ammendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Hallenser durch Spielerwechsel nochmal frische Impulse zu setzen. Auf der Gastseite sprangen Leon Warnecke für Niklas Winter und Abdoul Moulin Sare für Maximilian-Elias Pötzsch ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Leon Warnecke (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 7:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Die JSGer sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: JSG Halle Nord – BSV Halle-Ammendorf

JSG Halle Nord: Hönicke – Hapke (32. Wendler), Machatsch, Eichhorn (28. Wiesen), Renneberg, Heumann, Simmert, Dreier, Theibach (46. Meisterknecht), Marks (58. Renner), Hengmith (38. Hufenreiter)

BSV Halle-Ammendorf: Heinicke – Metzler, Apelt, Winter (71. Warnecke), Pötzsch (73. Sare), Meisel (68. Lebenda), Eitner, Scheller, Elsner, Schwabach (46. Müller), Rötzschke

Tore: 0:1 Dustin Scheller (11.), 0:2 Lias Noah Eitner (36.), 0:3 Elias Meisel (44.), 0:4 Lukas Rötzschke (51.), 0:5 Sean-Anthony Apelt (55.), 0:6 Sean-Anthony Apelt (69.), 0:7 Leon Warnecke (89.); Schiedsrichter: Mohammad Fareed Safi (Halle); Zuschauer: 30