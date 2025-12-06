Der BSV Halle-Ammendorf erzielte am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI vor 11 Zuschauern einen klaren 3:1 (1:0)-Sieg gegen die SG Einheit Halle (Flex).

BSV Halle-Ammendorf erkämpft einen Heimsieg gegen SG Einheit Halle (Flex) mit 3:1

Halle/MTU. Die 11 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen die Gäste aus Halle mit 3:1 (1:0) souverän.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 35 Minuten schoss Elias Meisel das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Hallenser konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Luca Müller der Torschütze (53.).

53. Minute BSV Halle-Ammendorf auf Augenhöhe mit SG Einheit Halle (Flex) – 1:1

Unentschieden. Halle-Ammendorfs Johann Elsner konnte seinem Team in Minute 68 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 09.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 10

In der allerletzten Minute konnte Maximilian-Elias Pötzsch (Halle-Ammendorf) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.). Mit 3:1 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. Der BSV Halle-Ammendorf sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – SG Einheit Halle (Flex)

BSV Halle-Ammendorf: Bytyqi – Rötzschke, Meisel, Lebenda, Metzler, Winter, Scheller, Elsner, Sare (29. Schwabach), Warnecke, Pötzsch

SG Einheit Halle (Flex): Pratzer – Efionayi Efe, Onoharigho (25. Hoyer), Barrot, Wessely, Yildiz, Müller, Müller, Sharka, Ahmadi (25. Yildiz)

Tore: 1:0 Elias Meisel (35.), 1:1 Luca Müller (53.), 2:1 Johann Elsner (68.), 3:1 Maximilian-Elias Pötzsch (90.); Schiedsrichter: Patrick Schaaf (Halle Saale); Zuschauer: 11