Halle/MTU. Nach haben sich der BSV Halle-Ammendorf und die SG Buna Halle-Neustadt am Sonntag 3:2 (0:1) getrennt. In einer unverhofften Wende hat der BSV Halle-Ammendorf nach einem klaren Rückstand die SG Buna Halle-Neustadt mit einem 3:2 (0:1) bezwungen.

Die Hallenser Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball in Minute 16 von Niklas Heinicke ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Hallensern eine unverhoffte Führung ein. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die SG Buna Halle-Neustadt kassierte einmal Gelb (33.). Der BSV Halle-Ammendorf hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Florian Kanditt. Die Hallenser legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Fabrice Ballhaus der Torschütze (58.).

Minute 58: BSV Halle-Ammendorf mit 0:2 im Rückstand

Halle-Ammendorf war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 14 schoss und traf (65.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 13 Minuten legte das Team von Florian Kanditt nach und netzte ein weiteres Mal ein (78). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Johann Elsner den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Halle-Ammendorf sicherte (84.). In Spielminute 90 handelte sich die SG Buna Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Der BSV Halle-Ammendorf sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – SG Buna Halle-Neustadt

BSV Halle-Ammendorf: Heinicke – Meisel, Elsner, Schwabach, Apelt, Eitner, Metzler, Rötzschke, Pötzsch, Scheller, Winter

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Seym, Gerlach, Vernau, Ivanko, Dong, Riethe, Ballhaus, Ali, Abdulhamid, Manndou

Tore: 0:1 Niklas Heinicke (16.), 0:2 Fabrice Ballhaus (58.), 1:2 Maximilian-Elias Pötzsch (65.), 2:2 Leon Warnecke (78.), 3:2 Johann Elsner (84.); Schiedsrichter: Lewin Kurt Stareprawo (Halle); Zuschauer: 50