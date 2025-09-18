Am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI durfte sich der BSV Halle-Ammendorf vor 45 Zuschauern über einen soliden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) freuen.

Sean-Anthony Apelt (BSV Halle-Ammendorf) netzte nur sechs Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der BSV Halle-Ammendorf musste einmal Gelb hinnehmen (10.). Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Lucas Brüske. Die Hallenser legten in der zweiten Halbzeit nach. Wieder war Apelt der Torschütze (48.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 4

Das letzte Tor der Partie fiel 24 Minuten nach der Pause, als Maximilian-Elias Pötzsch den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:0 verfestigte (69.). Damit war der Erfolg der Hallenser gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

BSV Halle-Ammendorf: Liebig – Metzler, Elsner, Rötzschke, Winter, Pötzsch, Apelt, Eitner, Meisel

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Silber, Rosenheinrich, Kappen, Wendt, Neutag, Blautzik, Preuß, Möhwald

Tore: 1:0 Sean-Anthony Apelt (6.), 2:0 Sean-Anthony Apelt (48.), 3:0 Maximilian-Elias Pötzsch (69.); Schiedsrichter: Felix Bartel (Merseburg); Zuschauer: 45