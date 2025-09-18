Dem BSV Halle-Ammendorf gelang es am 4. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI, den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 45 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Halle/MTU. Die 45 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten das Team aus Nietleben mit 3:0 (1:0) souverän.

Gleich nach Spielstart schoss Sean-Anthony Apelt das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (6.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der BSV Halle-Ammendorf steckte einmal Gelb ein (10.). Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Lucas Brüske. Das zweite Tor konnten die Hallenser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Erneut setzte Apelt den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 4

48. Minute: BSV Halle-Ammendorf vorne dank Doppelpack von Sean-Anthony Apelt – 2:0

24 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Maximilian-Elias Pötzsch (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen (69.). Mit 3:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

BSV Halle-Ammendorf: Liebig – Rötzschke, Eitner, Metzler, Winter, Pötzsch, Meisel, Elsner, Apelt

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Silber, Blautzik, Möhwald, Wendt, Rosenheinrich, Preuß, Neutag, Kappen

Tore: 1:0 Sean-Anthony Apelt (6.), 2:0 Sean-Anthony Apelt (48.), 3:0 Maximilian-Elias Pötzsch (69.); Schiedsrichter: Felix Bartel (Merseburg); Zuschauer: 45