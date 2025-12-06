Dem BSV Halle-Ammendorf gelang es am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI, die SG Einheit Halle (Flex) mit 3:1 (1:0) zu besiegen. 11 Zuschauer waren live dabei.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 11 Besuchern des Stadions der Waggonbauer geboten. Die Hallenser setzten sich souverän mit 3:1 (1:0) gegen die Gäste aus Halle durch.

Es waren bereits 35 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Elias Meisel für Halle-Ammendorf traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Hallenser revanchieren: In Minute 53 wurde das Gegentor durch Luca Müller erzielt.

Unentschieden. Halle-Ammendorfs Johann Elsner konnte seinem Team in Minute 68 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 09.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 10

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Maximilian-Elias Pötzsch den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 ausbaute (90.). Damit war der Erfolg der Hallenser entschieden. Der BSV Halle-Ammendorf hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – SG Einheit Halle (Flex)

BSV Halle-Ammendorf: Bytyqi – Warnecke, Winter, Meisel, Sare (29. Schwabach), Metzler, Elsner, Lebenda, Scheller, Pötzsch, Rötzschke

SG Einheit Halle (Flex): Pratzer – Yildiz, Onoharigho (25. Hoyer), Müller, Sharka, Wessely, Ahmadi (25. Yildiz), Efionayi Efe, Barrot, Müller

Tore: 1:0 Elias Meisel (35.), 1:1 Luca Müller (53.), 2:1 Johann Elsner (68.), 3:1 Maximilian-Elias Pötzsch (90.); Schiedsrichter: Patrick Schaaf (Halle Saale); Zuschauer: 11