Dem BSV Halle-Ammendorf glückte es am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI, die SG Einheit Halle (Flex) mit 3:1 (1:0) zu besiegen. 11 Zuschauer waren live dabei.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 11 Besuchern des Stadions der Waggonbauer geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Halle mit 3:1 (1:0) souverän überlegen.

Elias Meisel (BSV Halle-Ammendorf) netzte nach 35 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Hallenser konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Luca Müller der Torschütze (53.).

Minute 53 BSV Halle-Ammendorf und SG Einheit Halle (Flex) im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Halle-Ammendorfs Johann Elsner konnte seinem Team in Minute 68 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 09.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 10

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Maximilian-Elias Pötzsch (Halle-Ammendorf) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.). Mit 3:1 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz. Die Hallenser sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – SG Einheit Halle (Flex)

BSV Halle-Ammendorf: Bytyqi – Elsner, Warnecke, Rötzschke, Winter, Sare (29. Schwabach), Lebenda, Scheller, Meisel, Pötzsch, Metzler

SG Einheit Halle (Flex): Pratzer – Sharka, Barrot, Yildiz, Efionayi Efe, Müller, Wessely, Onoharigho (25. Hoyer), Müller, Ahmadi (25. Yildiz)

Tore: 1:0 Elias Meisel (35.), 1:1 Luca Müller (53.), 2:1 Johann Elsner (68.), 3:1 Maximilian-Elias Pötzsch (90.); Schiedsrichter: Patrick Schaaf (Halle Saale); Zuschauer: 11