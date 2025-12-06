Der BSV Halle-Ammendorf errang am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI vor 11 Zuschauern einen klaren 3:1 (1:0)-Sieg gegen die SG Einheit Halle (Flex).

Halle/MTU. Die 11 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen die Gäste aus Halle mit 3:1 (1:0) souverän.

Elias Meisel (BSV Halle-Ammendorf) netzte nach 35 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Hallenser revanchieren: In Minute 53 wurde das Gegentor durch Luca Müller erzielt.

53. Minute BSV Halle-Ammendorf und SG Einheit Halle (Flex) im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Halle-Ammendorfs Johann Elsner konnte seinem Team in Minute 68 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 09.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 10

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Maximilian-Elias Pötzsch den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 erweiterte (90.). Damit war der Triumph der Hallenser entschieden. Die Hallenser haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – SG Einheit Halle (Flex)

BSV Halle-Ammendorf: Bytyqi – Metzler, Elsner, Sare (29. Schwabach), Scheller, Winter, Pötzsch, Warnecke, Meisel, Rötzschke, Lebenda

SG Einheit Halle (Flex): Pratzer – Onoharigho (25. Hoyer), Müller, Sharka, Ahmadi (25. Yildiz), Müller, Barrot, Yildiz, Efionayi Efe, Wessely

Tore: 1:0 Elias Meisel (35.), 1:1 Luca Müller (53.), 2:1 Johann Elsner (68.), 3:1 Maximilian-Elias Pötzsch (90.); Schiedsrichter: Patrick Schaaf (Halle Saale); Zuschauer: 11