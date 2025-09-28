Der BSV Halle-Ammendorf sicherte sich am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI einen 3:2 (0:1)-Heimsieg gegen die SG Buna Halle-Neustadt.

Halle/MTU. Am Sonntag haben sich der BSV Halle-Ammendorf und die SG Buna Halle-Neustadt geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (0:1). Halle-Ammendorf – Halle-Neustadt: Nachdem der BSV Halle-Ammendorf an diesem Sonntag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und eroberte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 3:2 (0:1).

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Hallenser Gastgeber bereit: 16 Minuten nach Anpfiff lenkte Niklas Heinicke den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Hallensern unerwartet die Führung. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter intervenieren. Die SG Buna Halle-Neustadt kassierte einmal Gelb (33.). Der BSV Halle-Ammendorf hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Florian Kanditt. In der zweiten Halbzeit setzte Halle-Neustadt noch einen drauf: In Minute 58 wurde das zweite Tor durch Fabrice Ballhaus erzielt.

BSV Halle-Ammendorf liegt 0:2 zurück – 58. Minute

Halle-Ammendorf war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 14 schoss und traf (65.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 13 Minuten legte das Team von Florian Kanditt nach und netzte ein weiteres Mal ein (78). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Johann Elsner (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Hallenser Mannschaft erzielen (84.). In Spielminute 90 handelte sich die SG Buna Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – SG Buna Halle-Neustadt

BSV Halle-Ammendorf: Heinicke – Winter, Apelt, Eitner, Elsner, Rötzschke, Schwabach, Pötzsch, Meisel, Metzler, Scheller

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Ivanko, Seym, Abdulhamid, Dong, Vernau, Ballhaus, Manndou, Ali, Riethe, Gerlach

Tore: 0:1 Niklas Heinicke (16.), 0:2 Fabrice Ballhaus (58.), 1:2 Maximilian-Elias Pötzsch (65.), 2:2 Leon Warnecke (78.), 3:2 Johann Elsner (84.); Schiedsrichter: Lewin Kurt Stareprawo (Halle); Zuschauer: 50