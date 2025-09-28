Einen 3:2 (0:1)-Heimsieg gegen die SG Buna Halle-Neustadt fuhr der BSV Halle-Ammendorf am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI ein.

Halle/MTU. Der BSV Halle-Ammendorf und die SG Buna Halle-Neustadt haben sich am Sonntag gemessen und trennten sich 3:2 (0:1). Im Spiel zwischen Halle-Ammendorf und Halle-Neustadt am vergangenen Sonntag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 3:2 (0:1)-Sieg für die Gastgeber.

Die Hallenser Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball in Minute 16 von Niklas Heinicke ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Hallensern eine unerwartete Führung ein. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die SG Buna Halle-Neustadt kassierte einmal Gelb (33.). Der BSV Halle-Ammendorf hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Florian Kanditt. In der zweiten Halbzeit setzte Halle-Neustadt noch einen drauf: In Minute 58 wurde ein weiteres Tor durch Fabrice Ballhaus erzielt.

Minute 58: BSV Halle-Ammendorf mit 0:2 im Rückstand

Halle-Ammendorf war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 14 schoss und traf (65.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 13 Minuten legte das Team von Florian Kanditt nach und netzte ein weiteres Mal ein (78). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

Nur sechs Minuten vor Abpfiff gelang es Johann Elsner, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Hallenser Mannschaft den Sieg zu bescheren (84.). In Spielminute 90 handelte sich die SG Buna Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Der BSV Halle-Ammendorf hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – SG Buna Halle-Neustadt

BSV Halle-Ammendorf: Heinicke – Schwabach, Elsner, Winter, Metzler, Pötzsch, Scheller, Rötzschke, Apelt, Meisel, Eitner

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Ballhaus, Dong, Manndou, Gerlach, Vernau, Riethe, Seym, Ivanko, Abdulhamid, Ali

Tore: 0:1 Niklas Heinicke (16.), 0:2 Fabrice Ballhaus (58.), 1:2 Maximilian-Elias Pötzsch (65.), 2:2 Leon Warnecke (78.), 3:2 Johann Elsner (84.); Schiedsrichter: Lewin Kurt Stareprawo (Halle); Zuschauer: 50