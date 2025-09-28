Der BSV Halle-Ammendorf sicherte sich am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI einen 3:2 (0:1)-Erfolg gegen die SG Buna Halle-Neustadt.

Halle/MTU. Der BSV Halle-Ammendorf und die SG Buna Halle-Neustadt haben sich am Sonntag gemessen und trennten sich 3:2 (0:1). In einer schlagartigen Wende hat der BSV Halle-Ammendorf nach einem klaren Rückstand die SG Buna Halle-Neustadt mit einem 3:2 (0:1) bezwungen.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Hallenser Gastgeber bereit: 16 Minuten nach Spielstart lenkte Niklas Heinicke den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Hallensern unerwartet die Führung. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter handeln. Die SG Buna Halle-Neustadt kassierte einmal Gelb (33.). Der BSV Halle-Ammendorf hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Florian Kanditt. Das zweite Tor konnten die Hallenser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Fabrice Ballhaus den Ball ins Netz.

Minute 58: BSV Halle-Ammendorf 0:2 im Hintertreffen

Halle-Ammendorf war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 14 schoss und traf (65.). Der Beginn eines Comebacks. 13 Minuten später legte das Team von Florian Kanditt nach und netzte ein weiteres Mal ein (78). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Johann Elsner den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Halle-Ammendorf sicherte (84.). In Spielminute 90 handelte sich die SG Buna Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – SG Buna Halle-Neustadt

BSV Halle-Ammendorf: Heinicke – Schwabach, Meisel, Rötzschke, Apelt, Winter, Scheller, Metzler, Pötzsch, Eitner, Elsner

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Gerlach, Ballhaus, Manndou, Dong, Seym, Ivanko, Abdulhamid, Ali, Riethe, Vernau

Tore: 0:1 Niklas Heinicke (16.), 0:2 Fabrice Ballhaus (58.), 1:2 Maximilian-Elias Pötzsch (65.), 2:2 Leon Warnecke (78.), 3:2 Johann Elsner (84.); Schiedsrichter: Lewin Kurt Stareprawo (Halle); Zuschauer: 50