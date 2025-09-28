Am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI erzielte der Gastgeber JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) gegen den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) ein 2:2 (0:1)-Unentschieden.

Wettin-Löbejün/MTU. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) und der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) haben sich am Sonntag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 2:2 (0:1).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Tony Rosenheinrich mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Hallenser konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Chris Thiede der Torschütze (50.).

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) Kopf an Kopf mit Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – 1:1 in Minute 50

Unentschieden. JSGs Till Krüger konnte seinem Team in Minute 80 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wettin-Löbejün

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

In der Nachspielzeit nutzte der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Rosenheinrich (Nietleben) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Nietleben erreichen (90.+2). In Spielminute 94 handelte sich der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Valentin, Störmer, Siebert, Härzer, Krüger, Brach (10. Zabel), Thiede, Theuring (46. Geier), Ruß, Schmidt (35. Kinkal)

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Neutag, Schütze, Preuß, Seidel, Ruppe, Schröder, Wonnay, Wendt (70. Alali), Thiele (23. Tröger), Rosenheinrich

Tore: 0:1 Tony Rosenheinrich (33.), 1:1 Chris Thiede (50.), 2:1 Till Krüger (80.), 2:2 Tony Rosenheinrich (90.+2); Schiedsrichter: Enrico Betke (Petersberg); Zuschauer: 35