Am 8. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI erreichte der Heimverein Turbine Halle II gegen den BSV Halle-Ammendorf ein 1:1 (1:1)-Unentschieden.

Halle/MTU. Mit einem Remis sind die Turbine Halle II und der BSV Halle-Ammendorf am Samstag auseinander gegangen. 25 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Maximilian-Elias Pötzsch für Halle-Ammendorf traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 10.15 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 8

Turbine Halle II und BSV Halle-Ammendorf – 1:1 in Minute 30

Kurz vor dem Pfiff konnte Florian Löser (Halle) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Halle erzielen (30.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der BSV Halle-Ammendorf wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der Turbine Halle II beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – BSV Halle-Ammendorf

Turbine Halle II: Nuding – Fox, Löser, Alassaf Alasaad, Fischer, Völker, Merschky, Förster, Höppner (54. Menzer), Dichtl, Neumann (28. Hoffmann)

BSV Halle-Ammendorf: Heinicke – Eitner, Scheller (41. Warnecke), Elsner (68. Bytyqi), Rötzschke, Pötzsch, Lebenda, Apelt, Winter, Meisel, Sare

Tore: 0:1 Maximilian-Elias Pötzsch (7.), 1:1 Florian Löser (30.); Schiedsrichter: Michael Sieger (Halle); Zuschauer: 25