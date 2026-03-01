Kein Punktgewinn für Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Im eigenen Stadion musste das Team am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI mit 1:2 (1:2) einen Misserfolg gegen die JSG Halle Nord einstecken.

Halle/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) und die JSG Halle Nord am Sonntag 1:2 (1:2) getrennt.

Robin Enrico Theibach (JSG Halle Nord) netzte zwölf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Felix Blautzik (23.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 13

23. Minute Nietlebener SV Askania 09 (Flex) gleichauf mit JSG Halle Nord – 1:1

Noch in der ersten Spielhälfte fiel der finale Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Tom Lehmann, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem JSGer Team den Sieg zu bescheren (33.).

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – JSG Halle Nord

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Preuß, Wonnay, Scharschuh (20. Rosenheinrich), Schröder, Reso, Möhwald, Bartsch, Thiele, Wendt, Blautzik

JSG Halle Nord: Renner – Lehmann, Machatsch, Liehmann, Theibach, Hengmith, Heumann, Dreier, Marks, Hapke, Hufenreiter

Tore: 0:1 Robin Enrico Theibach (12.), 1:1 Felix Blautzik (23.), 1:2 Tom Lehmann (33.); Schiedsrichter: Sanny Sohal Fiedler (Halle); Zuschauer: 31