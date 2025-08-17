Eine Niederlage für die SG Einheit Halle (Flex) besiegelte den 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) mit 1:2 (0:1).

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Till Krüger für JSG traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor konnten die JSGer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Erneut setzte Krüger den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 1

58. Minute: SG Einheit Halle (Flex) liegt 0:2 zurück

In Minute 69 fiel das letzte Tor der Partie. 24 Minuten nach Anpfiff gelang es Mustafa Ahmadi, den Ball ins Netz zu befördern und den Hallensern noch ein Tor zu bescheren (69.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Einheit Halle (Flex) beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Hallenser sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Einheit Halle (Flex) – JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

SG Einheit Halle (Flex): – Yildiz, Kammerer, Sharka, Efionayi Efe (70. Schäfer), Wessely, Dobischok, Hein (25. Ahmadi), B. Müller, Barrot, L. Müller

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Geier, Störmer, Härzer, Ruß, Schmidt (38. Kinkal), Theuring, Röhr, Siebert, Krüger, Brach (29. Ebert)

Tore: 0:1 Till Krüger (8.), 0:2 Till Krüger (58.), 1:2 Mustafa Ahmadi (69.); Schiedsrichter: Luay Maslmani (Halle); Zuschauer: 43