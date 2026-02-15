Kein Punktgewinn für SV Blau-Weiß Dölau: Im eigenen Stadion musste das Team am 12. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI mit 2:3 (1:1) einen Misserfolg gegen den Nietlebener SV Askania 09 (Flex) einstecken.

Halle/MTU. Am Sonntag haben sich der SV Blau-Weiß Dölau und der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (1:1).

Gleich nach Anpfiff schoss Leon Reso das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (10.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Maximilian Klein den Ball ins Netz.

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau e.V. steckte einmal Gelb ein. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Constantin Preuß/Nietleben (47.), gefolgt von Felix Blautzik (Nietlebener SV Askania 09 (Flex)) in Minute 76. Spielstand 3:1 für den Nietlebener SV Askania 09 (Flex).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 12

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) kassierte einmal Gelb sowie eine Rote Karte und damit einen Platzverweis.

Am Ende der Partie sollte es dem SV Blau-Weiß Dölau noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Spieler Nummer 21 den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (90.+1). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Hallenser aber nicht mehr einholen. In Spielminute 91 handelte sich der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – Nietlebener SV Askania 09 (Flex)

SV Blau-Weiß Dölau: – Nietschmann (46. Reum), Klein, Junghahn, Tyfko (55. Ecke), Junghardt (55. Khalel), Kaplanidis (65. Pfeiffer), Henze (65. Leshchenko)

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Wendt (46. Alali), Reso (46. Rosenheinrich), Ruppe, Schröder (46. Bartsch), Preuß, Wonnay, Silber, Seidel, Müller, Blautzik

Tore: 0:1 Leon Reso (10.), 1:1 Maximilian Klein (28.), 1:2 Constantin Preuß (47.), 1:3 Felix Blautzik (76.), 2:3 (90.+1); Schiedsrichter: Jannis Oude Hengel (Halle); Zuschauer: 30