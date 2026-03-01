Kein Punktgewinn für Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Im eigenen Stadion musste das Team am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI mit 1:2 (1:2) einen Misserfolg gegen die JSG Halle Nord einstecken.

Halle/MTU. Am Sonntag haben sich der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) und die JSG Halle Nord ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 1:2 (1:2).

In Minute 12 schoss Robin Enrico Theibach das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Felix Blautzik (23.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 13

Nietlebener SV Askania 09 (Flex) Kopf an Kopf mit JSG Halle Nord – 1:1 in Minute 23

Noch in der ersten Spielhälfte fiel der letzte Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Tom Lehmann, den Ball ins Netz zu befördern und damit der JSGer Mannschaft den Sieg zu verschaffen (33.).

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – JSG Halle Nord

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Wendt, Bartsch, Schröder, Möhwald, Preuß, Blautzik, Reso, Wonnay, Scharschuh (20. Rosenheinrich), Thiele

JSG Halle Nord: Renner – Lehmann, Dreier, Hengmith, Heumann, Hapke, Hufenreiter, Machatsch, Liehmann, Marks, Theibach

Tore: 0:1 Robin Enrico Theibach (12.), 1:1 Felix Blautzik (23.), 1:2 Tom Lehmann (33.); Schiedsrichter: Sanny Sohal Fiedler (Halle); Zuschauer: 31