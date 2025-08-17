weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  Ergebnis 1. Spieltag: Eine knappe Schlappe steckt Reideburger SV gegen SG Buna Halle-Neustadt ein: 0:1

Mit einer Niederlage für den Reideburger SV endete der 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen die SG Buna Halle-Neustadt mit 0:1 (0:0).

Aktualisiert: 18.08.2025, 00:50

Halle/MTU. 0:1 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem Reideburger SV und SG Buna Halle-Neustadt. 25 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Reideburg.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Spielhälfte nicht besser aus. Doch dann brachte Mohamad Saleh Abdulhamid die Gäste in Führung (80.).

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 12.00 Uhr
  • Austragungsort: Halle
  • Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI
  • Spieltag: 1

Der Reideburger SV rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Reideburger SV – SG Buna Halle-Neustadt

Reideburger SV: Schaaff – Bismark, Henze, Frerichs, Reiss (29. Witt), Scholz (36. Fränzel), Mücke, Drüppel, Gläser, Köhler (85. Schindler), Stelzner
SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Ballhaus, Abdulhamid, Ivanko, Riethe (46. Hamo), Seym, Gerlach, Manndou, Bornkessel (71. Ali), Solyman, Dong
Tore: 0:1 Mohamad Saleh Abdulhamid (80.); Schiedsrichter: Naqibullah Ahmad Zai (Halle); Zuschauer: 25