Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI gelang dem Nietlebener SV Askania 09 (Flex) ein 2:1 (2:1)-Heimsieg über die Turbine Halle II.

Halle/MTU. Am Sonntag konnte das Publikum auf der Sportanlage Nietleben - Platz 2 eine erfolgreiche Heimpartie erleben. Die Hallenser gewannen gerade so mit 2:1 (2:1) gegen die Rivalen aus Halle.

Gleich nach Anpfiff schoss Felix Blautzik das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (4.). Die Hallenser legten in der 35. Spielminute nach. Diesmal war Tony Rosenheinrich der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Nietlebener SV Askania 09 (Flex) führt nach 35 Minuten 2:0

Schon drei Spielminuten später konnte Spieler Nummer 8 (Halle) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Halle erzielen (38.). Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – Turbine Halle II

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Preuß, Rosenheinrich, Müller, Blautzik (86. Alali), Seidel (46. Scharschuh), Schröder, Wendt (74. Wonnay), Neutag (61. Forisch), Möhwald, Silber

Turbine Halle II: Nuding – Schneider, Nwanevu (67. Alahmad Alabdo), Völker, Heidelberger, Fox, Höppner, Kerscher, Runge, Hohl (37. Neumann), Förster

Tore: 1:0 Felix Blautzik (4.), 2:0 Tony Rosenheinrich (35.), 2:1 (38.); Schiedsrichter: Marwin Wolf (Halle); Zuschauer: 64