Am 7. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI gelang der SG Buna Halle-Neustadt ein 2:1 (2:0)-Heimsieg über die Turbine Halle II.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 20 Besuchern auf dem Sportplatz Buna Pl.2 geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Halle mit 2:1 (2:0) knapp überlegen.

Mohamad Saleh Abdulhamid (SG Buna Halle-Neustadt) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Die Turbine Halle II musste einmal Gelb hinnehmen (20.). Die Hallenser legten in der 42. Minute nach. Wieder war Abdulhamid der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 7

Mohamad Saleh Abdulhamid kickt SG Buna Halle-Neustadt in 2:0-Führung – Minute 42

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Die Turbine Halle II kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach der Halbzeitpause. Neun Minuten nach Anpfiff gelang es Richard Nnamdi Menzer, den Ball ins Netz zu befördern und den Hallensern noch ein Tor zu bescheren (54.). Die SG Buna Halle-Neustadt rutschte dennoch auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SG Buna Halle-Neustadt – Turbine Halle II

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Dong, Taher, Ivanko, Vernau, Ballhaus, Manndou, Ali, Gerlach, Abdulhamid (73. Riethe), Seym

Turbine Halle II: Frehse – Alassaf Alasaad, Nwanevu (46. Schroeder), Merschky (46. Herz), Völker, Nwancha, Dichtl, Neumann, Menzer, Runge

Tore: 1:0 Mohamad Saleh Abdulhamid (10.), 2:0 Mohamad Saleh Abdulhamid (42.), 2:1 Richard Nnamdi Menzer (54.); Schiedsrichter: Steve Kossin (Halle); Zuschauer: 20