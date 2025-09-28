Halle/MTU. Nach haben sich der BSV Halle-Ammendorf und die SG Buna Halle-Neustadt am Sonntag 3:2 (0:1) getrennt. In einer unverhofften Kehrtwende hat der BSV Halle-Ammendorf nach einem deutlichen Rückstand die SG Buna Halle-Neustadt mit einem 3:2 (0:1) bezwungen.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Hallenser Gastgeber bereit: 16 Minuten nach Anpfiff lenkte Niklas Heinicke den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Hallensern unerwartet die Führung. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter handeln. Die SG Buna Halle-Neustadt kassierte einmal Gelb (33.). Der BSV Halle-Ammendorf hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Florian Kanditt. In der zweiten Halbzeit setzte Halle-Neustadt noch einen drauf: In Minute 58 wurde ein weiteres Tor durch Fabrice Ballhaus erzielt.

BSV Halle-Ammendorf liegt 0:2 zurück – 58. Minute

Halle-Ammendorf war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 14 schoss und traf (65.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 13 Minuten legte das Team von Florian Kanditt nach und netzte ein weiteres Mal ein (78). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 6

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Johann Elsner den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Halle-Ammendorf sicherte (84.). In Spielminute 90 handelte sich die SG Buna Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – SG Buna Halle-Neustadt

BSV Halle-Ammendorf: Heinicke – Rötzschke, Schwabach, Winter, Elsner, Metzler, Eitner, Scheller, Apelt, Pötzsch, Meisel

SG Buna Halle-Neustadt: Dinger – Gerlach, Dong, Vernau, Seym, Ali, Riethe, Ivanko, Ballhaus, Manndou, Abdulhamid

Tore: 0:1 Niklas Heinicke (16.), 0:2 Fabrice Ballhaus (58.), 1:2 Maximilian-Elias Pötzsch (65.), 2:2 Leon Warnecke (78.), 3:2 Johann Elsner (84.); Schiedsrichter: Lewin Kurt Stareprawo (Halle); Zuschauer: 50