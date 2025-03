Hergisdorf/MTU. Am Sonntag haben sich die JSG Mansfelder Grund und die JSG Roßla/Berga/Brücken (Flex) ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 5:4 (2:0).

Jonas Brian Kießling traf für die JSG Mansfelder Grund in Spielminute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Joschua Corente (25.) erzielt wurde.

JSG Mansfelder Grund führt in Minute 25 mit 2:0

Dann waren die zurückliegenden JSGer dran: Pascal Hilpert schoss und traf in der 52. Minute. Eine ernsthafte Gefahr stellte das für die JSGer aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Tim Marzelin versenkte den Ball in der 60. Spielminute noch einmal, gefolgt von Kießling (67.). So leicht ließen sich die JSGer nicht unterkriegen. Hilpert traf in Minute 68, gefolgt von (74.). Brenzlich wurde es für die JSGer nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 5:3. Jamie-Tyler Heise traf in Minute 78. Spielstand 5:3 für die JSG Mansfelder Grund.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.03.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Hergisdorf

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 12

Unmittelbar darauf gelang es Hilpert, den Ball erneut ins Netz zu befördern (79.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. In Spielminute 88 handelte sich die JSG Mansfelder Grund noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: JSG Mansfelder Grund – JSG Roßla/Berga/Brücken (Flex)

JSG Mansfelder Grund: Schlolaut – Bernhardt, Till (36. Rothe), Kubus (80. Steinkopf), Heise, Kießling, Helling, Marzelin, Modesti (80. Mann), Corente, Hampel

JSG Roßla/Berga/Brücken (Flex): Schneider – Freitag, Heilek, Anhalt, Apel, Ermisch (46. Röhrich), Hilpert, Dittrich (46. Meyer), Meier, Krause (46. Feind)

Tore: 1:0 Jonas Brian Kießling (20.), 2:0 Joschua Corente (25.), 2:1 Pascal Hilpert (52.), 3:1 Tim Marzelin (60.), 4:1 Jonas Brian Kießling (67.), 4:2 Pascal Hilpert (68.), 4:3 (74.), 5:3 Jamie-Tyler Heise (78.), 5:4 Pascal Hilpert (79.); Schiedsrichter: Marcel Planer (Seegebiet Mansfelder Land); Zuschauer: 24