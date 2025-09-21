Am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI gelang dem Nietlebener SV Askania 09 (Flex) ein 2:1 (2:1)-Triumph über die Turbine Halle II.

Halle/MTU. Die 64 Besucher auf der Sportanlage Nietleben - Platz 2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen die Gäste aus Halle mit 2:1 (2:1) knapp.

Felix Blautzik (Nietlebener SV Askania 09 (Flex)) netzte nur vier Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Hallenser waren aber noch nicht fertig: In Minute 35 wurde ein weiteres Tor durch Tony Rosenheinrich erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

Nietlebener SV Askania 09 (Flex) führt mit 2:0 – Minute 35

Nach wenigen Momenten gelang es Spieler Nummer 8, den Ball ins Netz zu befördern und den Hallensern noch ein Tor zu verschaffen (38.). Der Nietlebener SV Askania 09 (Flex) sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Nietlebener SV Askania 09 (Flex) – Turbine Halle II

Nietlebener SV Askania 09 (Flex): Von Calle – Silber, Müller, Möhwald, Wendt (74. Wonnay), Blautzik (86. Alali), Schröder, Neutag (61. Forisch), Rosenheinrich, Seidel (46. Scharschuh), Preuß

Turbine Halle II: Nuding – Förster, Kerscher, Völker, Fox, Höppner, Hohl (37. Neumann), Schneider, Heidelberger, Runge, Nwanevu (67. Alahmad Alabdo)

Tore: 1:0 Felix Blautzik (4.), 2:0 Tony Rosenheinrich (35.), 2:1 (38.); Schiedsrichter: Marwin Wolf (Halle); Zuschauer: 64