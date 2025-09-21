Die JSG Mansfelder Grund hatte am Sonntag kein Glück und ergab sich in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI-Partie gegen die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) mit 1:3 (1:1).

Helbra/MTU. Die Begegnung zwischen der JSG Mansfelder Grund und der JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Kontrahenten auf und entschieden das Match schließlich mit 1:3 (1:1) für sich.

Noah Pepe Weißenborn (JSG Mansfelder Grund) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die JSGer konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Justin Schmidt der Torschütze (26.).

JSG Mansfelder Grund Kopf an Kopf mit JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – 1:1 in Minute 26

Unentschieden. JSGs Chris Thiede konnte seinem Team in Minute 78 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Helbra

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Tim Theuring den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:3 ausbaute (89.). Damit war der Triumph der JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) gesichert.

Aufstellung und Statistik: JSG Mansfelder Grund – JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

JSG Mansfelder Grund: Schlolaut – Lischka, Swierzy, Rothe, Wiese, Göbel (63. Janzen), Jalowietzki, Weißenborn, Zeuch, Wilfling (86. Hofmann), Apel (84. Sprenger)

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Schmidt, Ebert, Hattwig, Siebert, Thiede, Brach (46. Zabel), Theuring, Geier, Ruß (57. Von Rauchhaupt), Valentin

Tore: 1:0 Noah Pepe Weißenborn (24.), 1:1 Justin Schmidt (26.), 1:2 Chris Thiede (78.), 1:3 Tim Theuring (89.); Schiedsrichter: Tobias Kuhnert (Brücken-Hackpfüffel); Zuschauer: 35